天皇賞・秋ではブレイディヴェーグを生産したノーザンファームが無双している。18年レイデオロ、19＆20年アーモンドアイ、21年エフフォーリア、22＆23年イクイノックス、24年ドウデュースと現在7連勝中。歴代単独最多となる同一JRA・G1・8連勝に（2）アーバンシック、（3）ジャスティンパレス、（5）タスティエーラ、（6）ブレイディヴェーグ、（9）ミュージアムマイル、（14）クイーンズウォークの大挙6頭で挑む。