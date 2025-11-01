先場所を全休して十両に転落した尊富士は九州場所での復帰に意欲を示した。四股、すり足などで、たっぷりと汗を流し「場所に間に合わせる。状態はいい感じ」と前向きだ。右上腕二頭筋腱断裂で名古屋場所を途中休場し、秋場所も欠場。相撲を取る稽古はまだ再開していないという。夏場所では自己最高位の東前頭4枚目まで番付を上げたが、6勝止まり。「今年は思うような成績を残せなくて悔しい」と逆襲を誓った。