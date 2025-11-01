阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、大阪市内の阪神電鉄本社を訪れ、秦雅夫オーナー（６８）にシーズン終了の報告を行った。以下、一問一答【上】。◇◇−リーグ優勝という結果を持ってのオーナー報告は、どんな雰囲気だったか。「重い雰囲気ではないです。ただ、私自身がどんな時も変わらぬスタイルで、変わらぬ姿で人と接するように日々心がけていますから、胸を張ってリーグ優勝だから報告ができたとは思います