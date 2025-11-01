ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５４円ちょうど付近での推移となっている、きょうのドル円は前日の急速な上げは一服しているものの、１５４円台での推移は継続。前日は１０月上旬に高市トレードで付けた高値を一気に上抜け、１５４円台に上昇。再び１５５円台を視野に入れている。 本日も状況に変化はない。ＦＯＭＣ、日銀決定会合と２つのイベントを通過して、日米金利差の縮小は想定よりも緩やかとの観測から、