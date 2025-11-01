巨人に育成ドラフト５位で指名されたオイシックス・知念大成外野手（２５）が３１日、“おしゃべりシーサー”となって、支配下へ成り上がる考えを明かした。沖縄電力を退社してまで夢をかなえた沖縄出身の苦労人は、「これまで以上にもっと苦しくなる。もっと覚悟を決めてプロの世界に進みたい」と決意を示した。昨季はイースタン首位打者、今季も打点王に輝いた左の好打者。ファンから“ハッスルシーサー”の愛称で親しまれる