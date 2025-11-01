◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)ドジャースの日本人トリオがポストシーズンの大一番で躍動しています。ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦まで終えて、2勝3敗と崖っぷちとなっているドジャース。第6戦は日本時間11月1日のブルージェイズ本拠地で行われます。ここまで奮闘続ける日本人トリオ。大谷翔平選手は、ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で