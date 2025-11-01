巨人のリチャード内野手（２６）が３１日、来季の打倒ソフトバンクへ闘志を燃やした。前日３０日に古巣が日本シリーズ（Ｓ）を制覇。５月まで在籍し、チーム内競争を肌で知る男は「若手からベテランまで練習はめちゃくちゃするんで強い。でもそれに負けないぐらい今は練習できている」と自信をみなぎらせた。午前の練習を終えたリチャードが「ソフトバンク強いですね」と問わず語りで切り出した。古巣が日本一を決めた前夜の激