阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、大阪市内の阪神電鉄本社を訪れ、秦雅夫オーナー（６８）にシーズン終了の報告を行った。以下、一問一答【下】。◇◇−秋季キャンプで強化したいことは。「これは先ほどオーナー報告でもお話しさせていただいたんですけど、若い選手がたくさん行きますけれども、チームとして今持ってる課題は右の速球派リリーフ投手たちの台頭。今回のドラフトではない選手たちで、獲得していっ