大相撲の横綱経験者が親睦を深める「横綱会」が31日、福岡市内で行われた。今年の夏場所後に昇進した大の里と初場所後に昇進の豊昇龍が初参加。大の里は師匠の二所ノ関親方（元稀勢の里）とともに参加し「こうやって参加できて光栄だし、親方と一緒に来られて、うれしい」と笑顔を見せた。豊昇龍は、八角理事長（元北勝海）ら偉大な先輩たちが集う会に「初めてなので。いいんじゃないですか」とリラックスした表情だった。