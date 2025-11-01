気象台は、午前5時2分に、高潮警報を根室市、厚岸町、別海町、標津町に発表しました。また暴風警報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。さらに波浪警報を釧路市釧路、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・根室市、厚岸町、別海町