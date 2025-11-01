阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、大阪市内の阪神電鉄本社を訪れ、秦雅夫オーナー（６８）にシーズン終了の報告を行った。前夜は甲子園でソフトバンクに３連敗を喫して日本シリーズ敗退。来季は球団初のリーグ連覇、３年ぶり日本一を目指すため、秋季キャンプではシーズン中から課題に挙げている中継ぎ右腕の台頭を求めた。日本シリーズ敗退から一夜明け、将の視線は早くも安芸に向いていた。秋季キャンプのテーマは明確だ