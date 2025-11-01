気象台は、午前4時56分に、暴風警報を稚内市、猿払村、浜頓別町、枝幸町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、枝幸町に発表 1日04:56時点宗谷地方では、1日昼前から1日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風警報【発表】1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒風向北東・陸上最大風速20m/s■猿払村□暴風警報【発表】1日昼前から1日