悲願のワールドカップ初出場が、現実味を帯びている。ヨーロッパ予選のグループJで、強豪ベルギーと勝点１差の２につける北マケドニアだ。トップのベルギーより１試合消化が多いため、残りのカードを考えても、現実的に首位通過での本大会出場は厳しい状況だ。だが、３位のウェールズは３ポイント差で、そのライバルとの最終戦に勝てば、プレーオフ進出が決定する。ベルギーとの２戦に負けていない（１−１、０−０のドロ