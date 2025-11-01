中国の1〜8月のロボット産業の営業収入は前年同期比29．5％増で、産業用ロボットの生産台数は51万2000台、サービスロボットの生産台数は1185万6000台（セット）に達したことが29日、広東省東莞市で開催された2025広東国際ロボット・スマート装備発展大会への取材で分かった。同大会によると、ここ数年の間に世界のロボット産業が「技術の飛躍、利用シーンの拡大、エコシステムの再構築」という黄金の発展期へと急速に移行している