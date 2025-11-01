ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗と追い込まれたドジャースは、31日（日本時間1日午前9時開始）の第6戦で、ムーキー・ベッツを4番に起用する。ドジャースのスタメンが発表され、ここまでシリーズ打率.130と不振を極めるベッツが4番に入った。アーロン・ベイツ打撃コーチは前日練習でベッツの状態について「凄く良かったよ。メンタルも落ち着いてたし、雰囲気も明るかった」と明かし、「何も問題ない