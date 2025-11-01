前楽天2軍内野守備走塁コーチの奥村展征氏（30）が巨人に14年以来、球団職員として復帰することが31日、分かった。データアナリストを務める見込み。日大山形から13年ドラフト4位で入団。15年1月にFA移籍した相川（現DeNA監督）の人的補償でヤクルトへ移籍し23年に現役引退。24年から楽天で2年間コーチを務め、10月28日に退団が発表されていた。