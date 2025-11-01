芝クッション値10.9＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前9.6％、4角9.3％ダートG前5.7％、4角4.2％※金曜午前10時。芝はコース替わりで傷んだ箇所をおおむねカバー。内を回った先行馬有利の見立て。ダートは前日の雨で脚抜きのいい状態。スピードが生きる。