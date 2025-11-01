高齢者施設や病院に入っている有権者のために設けた投票制度を、不正の温床にすることは許されない。チェック体制を強化し、選挙の公正さを確保せねばならない。７月の参院選で老人ホームの入所者３５人になりすまし、不在者投票をしたとして、大阪府警が、ホームを運営する会社の幹部の男ら３人を公職選挙法違反（投票偽造）の疑いで書類送検した。施設や病院にいる人が投票所に行けない場合、施設内で投票できる不在者投票