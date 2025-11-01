芝クッション値9.6＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前11.7％、4角12.2％ダートG前4.4％、4角6.0％※金曜午前8時30分。芝は今週からBコースを使用。柵の移動により傷んだ部分はほぼカバーされ全体に良好。雨量によっては差し傾向も。ダートはスピード型が有利。