東京競馬場がある東京都府中市の日曜（2日）の降水確率は20％。土曜に多少の雨が降る可能性はあるが、馬場に大きな影響を与えるほどではない。芝は今週からBコース替わり。傷んだ部分はおおむねカバーされ、全体的に良好な状態。天皇賞・秋は例年通り、高速決着となりそうだ。