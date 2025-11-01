名鉄上小田井駅で情報提供を求めるポスターを張る高羽奈美子さんの夫悟さん＝2月、名古屋市1999年11月に名古屋市西区のアパートで殺害された住人の主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝と、殺人容疑で逮捕された同市港区のアルバイト安福久美子容疑者（69）の間に面識がなかったとみられることが1日、高羽さんの夫悟さん（69）への取材で分かった。悟さんと学生時代からの知り合いだった容疑者が、高羽さんに対し一方的に不満を募ら