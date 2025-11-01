10月31日、記者会見に出席した（左から）ソフトバンク・周東、小久保監督、山川＝大阪市内のホテルソフトバンクの小久保裕紀監督が5年ぶりの日本一を成し遂げてから一夜明けた31日、就任3年目の来季へ「だいぶ前から、こうしようというのはある。同じことをしたら勝てない」と戦力底上げへ、意欲を示した。今年は春季キャンプで一部のベテランにキャンプ中盤までの調整を委ねる試みを導入した。来春は一任する対象選手を増やす