環状運転100周年記念のヘッドマークを付け走行するJR山手線のラッピング列車＝10月、東京都渋谷区東京のJR山手線が大正時代に都心を1周する環状運転になってから、1日でちょうど100年を迎えた。郊外から乗り入れる私鉄とつながり、ターミナル化した駅は首都発展の礎となった。主要駅周辺では今も再開発が進められ、今後も人の移動や産業を支える「大動脈」の役割を期待されている。JR東日本は1日、過去の車両デザインを復刻し