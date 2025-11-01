名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、主婦の高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が殺害される事件があり、愛知県警は３１日、同市港区東海通、アルバイト安福久美子容疑者（６９）を殺人容疑で逮捕した。調べに対し、「合っています」と容疑を認めているという。発生から約２６年。事件は大きく進展した。安福容疑者は１０月３０日午後、県警西署に一人で出頭した。アパートの部屋から採取した血痕と、安福容疑者の