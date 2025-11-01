DeNA・藤田一也2軍ディフェンスチーフ兼内野守備兼ベースコーチ（43）が、来季から1軍の内野部門担当コーチに初昇格することが31日、分かった。「ハマの牛若丸」が、相川新体制を全力サポートする。同コーチは04年ドラフト4巡目で近大から横浜（現DeNA）に入団。走攻守3拍子そろった内野手として実力を発揮した。ついた異名は「ハマの牛若丸」だ。楽天時代の13年には、球団史上初の日本一に二塁手で貢献。その後古巣のDeNAに