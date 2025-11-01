歌手のアイナ・ジ・エンド（３０）が３１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で、９都市９公演を巡るソロツアー「革命道中」を完走した。デビュー１０周年の今年は事務所を移籍し、アニメ「ダンダダン」のオープニングテーマ曲「革命道中」がＳＮＳ総再生回数１２億回を突破する大ヒット。環境が変化した年のツアーを華麗に締めくくった。最終地にたどり着いたアイナは「革命道中ツアーファイナル！行こうぜ