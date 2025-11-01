巨人・西舘勇陽投手（２３）が秋季キャンプ３日目の３１日にブルペン入り。２２０球を超える気迫の投球を見せた。同キャンプでの取り組みの１つとして設定されている「投げ込み」。阿部慎之助監督（４６）は「投げて覚えることしかできないことも、たくさんあると思うんでね。投げないと覚えたり、自分で感じ取ったりすることができないはずだから」とし、その重要性を説いた。当の西舘は「各球種のリリースのインパクトのタ