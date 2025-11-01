湧き水が「綱島温泉の成分と類似している」とした貼り紙＝東急線新綱島駅東急新横浜線新綱島駅（横浜市港北区）の地下トンネル内に温泉成分の水が湧き、地元で話題になっている。一帯はかつて綱島温泉と呼ばれ、京浜地区の「奥座敷」の異名も取った。専門家は「土地の記憶を呼び覚ますような出来事だ」と驚いている。東急電鉄によると、湧き水は地下にある同駅構内で確認され、「綱島温泉の成分と類似する」との調査結果が５月