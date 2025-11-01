SNSで人気のシンガー・ソングライターのラナメリサ（22）が、11月5日に東京・渋谷のO−EASTでショーケースライブを開催する。11月4日から6日まで東京・渋谷で開催される、音楽イベント「東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）」のイベント。ラナメリサは11月26日にフォーライフ設立50周年記念アーティストとして、シングル「愛でてよベイベー」でメジャーデビューする。2023年（令和5）の第65回グラミー賞で最優秀グローバル・