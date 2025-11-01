男子テニスで元世界ランク１位のラファエル・ナダル氏（スペイン）が、日本文化を満喫する姿をＳＮＳに投稿し、話題となっている。昨年現役を引退したナダル氏は、自身のインスタグラムに家族と日本で過ごす様子を投稿。京都の清水寺や東京の浅草寺、東京・渋谷を訪れており、中には家族で浴衣を着ている写真もアップした。ナダル氏は「日本で家族と素晴らしい時間を過ごしました。探検、文化、伝統について学び、素晴らしい場