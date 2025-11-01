巨人・浅野翔吾外野手（２０）が３１日、アジアの大砲の教えで“変身”した姿を見せた。秋季キャンプ３日目のＧタウンで行われたフリー打撃中に、李承ヨプ（イ・スンヨプ）臨時コーチ（４９）から「脱力打法」と下半身の使い方を伝授された。直後にサク越え３発を放って「飛距離もちょっと変わった」と効果を実感。今季は出場２９試合で２本塁打に終わった金の卵が、飛躍へのヒントをつかんだ。傘を持つようにゆったりと握られ