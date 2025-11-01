歌手の沢田研二（７７）が、来春上演のロック音楽劇「ガウディ×ガウディ」（３月１４日から東京・ＥＸシアター六本木、４月３日から大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）で９年ぶりに舞台出演することが３１日、分かった。「黒猫ＣＨＥＬＳＥＡ」のボーカルで俳優の渡辺大知（３５）とダブル主演し、スペインの建築家アントニ・ガウディを２人１役で演じる。近年はコンサート活動に注力してきた沢田が、舞台に戻ってく