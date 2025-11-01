今季まで楽天で２軍内野守備走塁コーチを務めていた奥村展征氏（３０）が、１０年ぶりに巨人に復帰することが３１日、分かった。球団スタッフとして、選手のデータ測定や管理を行う「ＤＡ（データ・アナリスト）チーム」に配属される見通しだ。奥村氏は１３年ドラフト４位で巨人に入団し、１５年１月にＦＡの人的補償でヤクルトに移籍した。内外野を守れるだけでなく、ムードメーカーとしても存在感を放ち、２３年限りで現役を