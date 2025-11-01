オリックス・岩崎翔投手（３６）はこの日、大阪・舞洲の球団施設で取材に応じ、７月に取得した海外ＦＡ権を行使せず、残留することを表明。５月に中日からトレードで加入し、今季は２年契約の１年目だったことを明かした上で「オリックスに来られてもう一度、野球人生がいい方向に変わった。このチームで優勝したい」と決意を新たにした。プロ１８年目の今季は途中加入ながら、３７試合で４勝１敗１６ホールド、防御率２・１２