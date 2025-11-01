阪神・藤川球児監督はソフトバンクとの日本Ｓ第２戦（みずほペイペイ）でデュプランティエを先発起用した理由を問われ、「ご想像にお任せします。正解が出た場合には何も言われないところ。いろんなところで楽しんでいただければ」とけむに巻いた。奪三振率に優れた助っ人の能力とタカ打線とは初見だったことなどを踏まえた抜てきとみられるが、約２か月半ぶりの公式戦で１回２／３を６安打７失点と炎上。チームはそこから４連