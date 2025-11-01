ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が３１日、チームの解体を予告した。３０日に甲子園で５年ぶりの日本一を決めてから、わずか５時間後。取材対応などを終えた未明に喜びを語りつつも「来年のことを考えています。（今季と）同じことをしたら、たぶん勝てない。テーマは『一度壊す』」と宣言した。「今年の最初に描いたのと全く違うチームができそう」。今季は実績十分の主力がレギュラーを固めて開幕したが、構想は早々に