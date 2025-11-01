秘密分散技術によりデータ保護などを追求するZenmuTechと、ミントウェーブは、「ZENMU Virtual Drive(ZEE)」に関する販売代理店契約を締結したことを発表しました。契約締結は2025年9月30日付です。ミントウェーブはZEEを活用した多面的なソリューション提供を開始し、強固なセキュリティシステムのスムースな導入を支援します！ ZenmuTechとミントウェーブ 「ZENMU Virtual Drive」販売代理店契約を締結 ZenmuTec