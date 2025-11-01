阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、「第２の球児」育成を誓った。大阪市内の電鉄本社で秦雅夫オーナーにシーズン終了報告。２年ぶりリーグ優勝をねぎらわれた話し合いを終え、「右の速球派リリーフ投手の台頭。育て上げる責任がある」と最大の課題を挙げた。今季はセットアッパー石井の離脱時に最大７連敗。右の救援不足を常々口にし、ドリスらを緊急補強したが、「本来、そこは育成していかないといけない」。就任１年目は