青函フェリーは、日本全国を巡って集める御朱印の船バージョンである『御船印(ごせんいん)めぐりプロジェクト』に参画します。2025年10月31日(金)18時より、函館・青森の各ターミナルにおいて、青函フェリー全4隻分の「御船印」の販売が開始されます。販売はキャッシュレス自販機「卓っくん」にて行われます☆ 青函フェリー 御船印「はやぶさIII」「はやぶさII」など全4種 販売開始日：2025年10月31日(金)18時より