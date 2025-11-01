ウェルネス総合投資アカデミー(旧 大阪FX教室)は、過去1年以内にSNSで投資関連の投稿を見た経験がある20〜40代の男女を対象に、「SNS投資詐欺に関する意識と対策」に関する調査を実施しました。SNSを通じた投資詐欺の被害が広がるなか、なぜ人は「怪しい」と感じながらも引き込まれてしまうのでしょうか。調査結果から、約9割が怪しい投稿を目にした経験があり、約5人に1人が被害経験がある実態が明らかになりました。 ウェル