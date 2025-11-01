2025年の冬、和歌山市の夜が一段と眩しく輝きます！和歌山市などで構成する和歌山けやき大通りイルミネーション実行委員会は、2025年11月23日(日)より「けやきライトパレード 2025」を開催。全長3km・約130万球がきらめく日本一のイルミネーションストリートに加え、和歌山市主催による和歌山最大500機のドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS 2025」も実施されます☆ 和歌山市「けやきライトパレード 2025」 「