1999年11月に名古屋市西区のアパートで殺害された住人の主婦高羽奈美子さんと、殺人容疑で逮捕された同市港区のアルバイト安福久美子容疑者の間に面識がなかったとみられることが1日、高羽さんの夫悟さんへの取材で分かった。悟さんと学生時代からの知り合いだった容疑者が、高羽さんに対し一方的に不満を募らせた疑いもあるとみて、捜査本部が動機を調べている。