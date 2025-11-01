南米ペルーで、フジモリ元大統領の長女ケイコ氏が2026年に行われる大統領選への出馬を表明しました。今回が4度目の挑戦となります。ケイコ氏は、ペルーの大統領を日系人として初めて務め、2024年に亡くなったアルベルト・フジモリ元大統領の長女で、10月30日、自身が党首を務める中道右派政党「フエルサ・ポプラル」の集会で、2026年4月に行われる大統領選への出馬を表明しました。大統領選への出馬は今回が4度目で、過去3回はいず