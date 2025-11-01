1日午前4時40分、宮城県と気象台は、石巻市、登米市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨は峠を越えており雨が弱まっています。このため多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・石巻市・登米市