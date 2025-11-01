モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップで、グループFを２勝１分けで首位通過したU-17日本女子代表は、ラウンド16でコロンビアと対戦。４−０の圧勝を飾った。韓国メディア『OSEN』は、グループステージで敗退した自国代表とは対照的に、快進撃を見せるリトルなでしに驚嘆。「韓国は０勝でグループリーグ敗退なのに...日本は韓国を破ったコロンビアを４−０で粉砕し、準々決勝に進出。北朝鮮と対戦へ」と見出しを打ち、次の