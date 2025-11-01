NY株式31日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均47588.73（+66.61+0.14%） ナスダック23748.73（+167.59+0.71%） CME日経平均先物52295（大証終比：-175-0.33%） 欧州株式31日終値 英FT100 9717.25（-42.81-0.44%） 独DAX 23958.30（-160.59-0.67%） 仏CAC40 8121.07（-36.22-0.44%） 米国債利回り 2年債 3.600（-0.008） 10年債 4.093（-0.004） 30年債 4.665