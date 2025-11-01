四日市競輪の開設74周年記念「泗水杯争奪戦」（G3）が10月31日に開幕。きょう1日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。初日特選は寺崎マークで1着の古性が、ここは三谷と藤井昭の前で自力勝負。別線のアタックをしっかりと見極めて近畿決着を演出したい。＜1＞＝＜7＞本線。怖いのはダッシュ力ある河端のカマシ。柏野との＜9＞＝＜3＞は一考。五日市が直線伸びて。＜1＞古性優作寺崎（浩平）君が強かった。