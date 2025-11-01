ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は10月31日の4日目11Rまで予選が行われ、きょう1日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。篠崎が押し切る。4日目は気配も上向いて、舟足は問題ない。好スタートを決めて先マイが濃厚だ。柳生は差し、良機の森野が握って攻める。村岡はカド自在に。外枠両者は村岡次第になりそうだ。＜1＞篠崎元志後半はいい仕上がりでした。全部良かっ