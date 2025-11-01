ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）が３１日、都内で初写真集「ＡＢｉｒｄｏｎＴｉｐｔｏｅ」（ＭＣＯ）の取材会を行った。グループとしては２度、写真集を出しているが、個人としては初となった。２９歳の誕生日だった３０日に発売し「自信作ができた」と笑顔。３０代に向けての思いを聞かれると「新体制になったばかりのｔｉｍｅｌｅｓｚを引っ張れる３０代にしたい」と意気込んだ。書名の理由は、自身が「鳥に見え