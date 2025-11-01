timeleszの佐藤勝利が、自身の29歳の誕生日である10月30日に1st 写真集『A Bird on Tiptoe（読み：ア バード オン ティップトウ）』を発売。それを記念した取材会が行われ、写真集の出来栄えを語ったほか、30代の目標を明かす場面もあった。【写真】顔面国宝！美しすぎる佐藤勝利2026年には30歳となる佐藤。駆け抜けた10代、そして20代の締めを目前に控え、自身が属するtimeleszも新体制で動き始めたまさに今、より自分らし